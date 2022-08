Doctolib est accusé depuis le vendredi 19 août 2022, de promouvoir des médecines parallèles. Sur Twitter, Doctolib a répondu à ces accusations. La plateforme a déclaré que 97 % des praticiens sont référencés auprès du ministère de la Santé, et que 3 % des utilisateurs pratiquent dans le domaine du bien-être ou du médico-social. Doctolib a prévu de se réunir avec le comité syndical, afin d'échanger sur ce sujet pour améliorer leurs services.

C'est dans ce contexte épineux qu'une personnalité influente de la naturopathie a été mise en lumière. Irène Grosjean, âgée de 92 ans est naturopathe et a été épinglée sur le réseau social Twitter. L'Extracteur, un groupe de veille sur la désinformation dans le domaine de la santé, a publié des extraits de vidéos dans lesquelles Irène Grosjean prodigue ses conseils. Dans l'un d'entre eux, elle conseille pour diminuer les fièvres de petites filles. "Au début il ne sera pas d'accord" explique-t-elle. "Il faut asseoir l'enfant sur une cuvette. On va mettre des glaçons dedans… et avec un gant de toilette on va frictionner les lèvres, et évidemment toucher le clitoris jusqu'à ce que l'enfant s'endorme ".

Même système pour les petits garçons. L'extrait, qui incite à recourir à des pratiques apparentées a des agressions sexuelles sur mineurs et non scientifiques, fait grand bruit. Mais cette autodidacte n'en est pas à sa première polémique. Elle a déjà reçu un grand nombre de critiques dans le passé. D'après le Parisien, Irène Grosjean a expliqué que l'homosexualité est une maladie liée à une mauvaise hygiène de vie.

L'extracteur rajoute plus loin un extrait d'une vidéo où la naturopathe apparaît. Sur le thème de la pensée positive, elle dit "une femme n'est battue que si elle est battable. Si on est bien, on ne reçoit que du positif. Si on est mal, on va attirer tout ce qui ne va pas".

Son livre aux messages erronés

Déjà remarquée, et critiquée pour ses pratiques, Irène Grosjean reste une figure importante dans le milieu de la naturopathie. Elle est connue pour ses livres, vidéos et conférences. Notons que la naturopathie est une pratique visant à équilibrer le fonctionnement de l'organisme, par des moyens dits naturels. Cette pratique repose sur un sophisme (argument trompeur), indiquant que ce qui est naturel est bénéfique, ce qui ne l'est pas, est néfaste. On surnomme Irène "la papesse de la naturopathie" et "la papesse du cru". Elle a pratiqué durant 60 ans.

Dans son livre La vie en abondance, elle explique l'origine de certaines maladies selon elle. La naturopathe cite, pour expliquer la nature du VIH, un extrait d'un livre de Ghislaine Lanctôt, médecin radiée pour complotisme. "Le VIH fut officiellement découvert en 1983. Or certaines personnes se sont penchées sur la question...qui les ont amenés à conclure que le VIH était une pure création de laboratoire et non la découverte d'un virus déjà existant". Irène Grosjean ajoute que l'on peut "Gai-rire" du SIDA.

Quelques pages plus loin, elle explique l'origine des génocides par l'alimentation. "Je suis persuadée que si les Allemands n'avaient pas été nourris de bières et de charcuteries comme ils l'étaient, ils n'auraient jamais pu faire ce qu'ils ont fait, pendant la dernière guerre mondiale". Elle ajoute, dans le même ordre d'idées : "N'est ce pas au Rwanda qu'il y a eu un génocide terrible dans les années 1990 ? Une émission télévisée disait que ce peuple en état de famine, tenait avec des plantes hallucinogènes. Raison plus que suffisante pour que ces êtres soient devenus aussi fous et sanguinaires". Elle avance aussi qu'il serait possible de guérir de l'autisme et de la surdité en adoptant un régime crudivore.

En lien étroit avec un naturopathe condamné

Irène Grosjean, après l'arrêt de ses consultations, propose à présent des stages "grands publics", souvent animé avec Miguel Barthéléry. Ce naturopathe se retrouve dans beaucoup de conférences et de vidéos avec la papesse du cru. Miguel Barthéléry a été jugé suite à la mort d'un de ses clients en 2021. Il a finalement été condamné à 2 ans de prison et une interdiction d'exercer. Après avoir fait appel, sa peine se trouve annulée.



Affirmant être docteur en médecine moléculaire, il annonçait aider à guérir le cancer. Sept de ses patients seraient morts par manque de soins médicaux. Il affirmait que ce n'était pas nécessaire, que le cancer ne guérissait pas avec les soins médicaux "classiques". D'après le Parisien, il conseillait de jeûner et d'avaler des huiles essentielles, afin de purifier le corps.

Doctolib et le Grand Rex réagissent

Il était possible de prendre rendez-vous avec cette naturopathe sur Doctolib. C'était aussi le cas de ses compères. Plusieurs d'entre eux affirmaient avoir été formés par elle. Doctolib a répondu sur Twitter et déclare "suspendre la prise des rendez-vous des profils concernés", pour effectuer des vérifications. Le site déclare prendre ce sujet très au sérieux.



La projection du film L'empreinte le 3 septembre prochain au Grand Rex, a également fait parler. Ce documentaire, qui raconte une traversée de l'Europe sans nourriture, devait être suivi d'une conférence de la part d'Irène Grosjean. Un buffet crudivore étant servi à la fin. Après de nombreuses protestations, le Grand Rex a déclaré que "la venue de cette dame a été annulée en accord avec l'organisateur. Le film qui est diffusé est l'exploit d'un homme qui court un marathon par jour pieds nus pendant 3.500 km. Donc loin de tout propos conspirationniste."

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info