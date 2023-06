INVITÉS RTL - Permis de conduire : faut-il le rendre accessible dès 17 ans ?

Faut-il abaisser à 17 ans l'âge pour passer le permis de conduire ? C'est l'une des pistes de réflexion du gouvernement pour de prochaines annonces concernant la jeunesse. Alexandra Legendre, porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs, accueille cette réflexion "avec beaucoup de circonspection. Parce qu'on connaît la surmortalité des jeunes, en particulier la tranche 18/24 ans sur la route. Ça fait déjà beaucoup de sujets de réflexion à mon sens, et c'était plutôt sur la mesure de renforcement de la sécurité au volant de cette tranche qu'il fallait travailler avant".

"L'abaissement de l'âge à 17 ans pose la question de la formation. La conscience du risque que l'on prend quand on prend le volant à 17 ans, on ne l'a pas forcément. Je pense qu'il y avait en vérité beaucoup d'autres urgences avant d'avancer l'âge du permis", ajoute-t-elle.

De son côté, le député LR de la Loire, Antoine Vermorel-Marques y est favorable "pour une raison d'égalité des chances". "De plus en plus de jeunes sont appelés à faire de l'apprentissage ou des stages alors qu'ils sont encore mineurs et ils ont une nécessité de pouvoir se déplacer seuls. Aussi pour une question de justice territoriale. Vous avez aujourd'hui une inégalité forte en termes d'insertion professionnelle entre des jeunes qui habitent en ville et des jeunes qui habitent à la campagne", ajoute l'élu.

