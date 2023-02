C'est le genre de mode qui pourrait grandement inquiéter les parents. Sur le réseau social TikTok, l'un des plus populaires chez les jeunes, le défi en vogue, appelé le jeu de la cicatrice, consiste à se filmer en se pinçant très fort le visage. Les marques laissées par ces pincements peuvent ainsi rester plusieurs jours, si ce n'est plusieurs semaines.

Un jeu qui consterne le Docteur Marie Jourdan, dermatologue et membre de la société française de dermatologie. "Par mon travail, je vois plutôt beaucoup de gens qui essaient d'enlever des traces plutôt que de s'en créer". Invitée ce mardi 14 février au micro de RTL, elle a alerté sur les dangers, majoritairement esthétique, de cette pratique.

"Les jeunes veulent des marques transitoires, mais c'est difficile de régler la machine pour que cela dure seulement deux semaines. Le problème, c'est que ce sont des lésions qui peuvent faire parfois un bleu qui va être beaucoup plus marqué", a-t-elle assuré. "Mais cela peut aussi éclater des petits vaisseaux dans la peau qui peuvent persister : cela s'appelle des angiomes stellaires".

Le Docteur Marie Jourdan s'est néanmoins voulu rassurant, "il n'y aura pas de conséquences gravissimes", hormis celles liées à l'apparence. "On ne va pas avoir d'infections".

Un traitement contre ces traces persistantes ?

Si les vaisseaux sanguins restent dilatés dans la peau après ces pincements, il faudra attendre avant de penser à un traitement, car les traces peuvent disparaître au bout d'elles-mêmes après trois ou quatre mois.

"Si au bout d'un an ou deux, on s'aperçoit que cela ne part pas du tout, on peut coaguler ces vaisseaux dilatés", explique néanmoins la dermatologue. "Cela se fait soit par électrocoagulation, soit à l'aide d'un laser vasculaire". À noter que le prix d'une telle séance peut varier, selon les praticiens, entre 90 et 250 euros et que cette prestation n'est aucunement remboursée par la Sécurité sociale.

