"Mon petit garçon a été très ému. Il m'a dit 'bravo maman, tu vas réaliser ton rêve d'enfant !'" Au lendemain de sa sélection par l'agence spatiale européenne pour devenir astronaute, Sophie Adenot est étrangement "sereine". "J'ai eu une immense joie en apprenant la nouvelle, bien sûr, assure-t-elle. Mais, enfin, après un an et demi de sélection, je sais ce que je vais faire dans les prochains mois, dans les prochaines années."

Jeune maman, Bourguignonne, ingénieure diplômée de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, mais aussi d'une prestigieuse université américaine, lieutenant-colonel dans l'armée, pilote d'hélicoptère, professeure de yoga et désormais astronaute, à 40 ans, Sophie Adenot est allé au bout de son "rêve de petite fille".

Un rêve ancré en elle depuis sa plus tendre enfance, bercée par les histoires d'aviation de son grand-père, mécanicien dans l'armée de l'air. "J'ai passé beaucoup de temps avec mon lui et il me racontait la réparation des avions à la fin de la seconde guerre mondiale", se remémore-t-elle avec émotion. Un autre déclic est intervenu lorsque Sophie Adenot avait 14 ans, le jour où Claudie Haigneré a, elle-même, décollé pour l'espace. "C'est la première fois où je me suis dit 'Ah oui, il y a une femme qui l'a fait ! J'ai envie de partir sur ce chemin moi aussi'", confie la nouvelle astronaute.

"Je serais ravie d'inspirer les jeunes générations"

Son premier vol n'interviendra pas avant 2026, alors elle l'admet : "Je ne m'imagine pas encore dans l'espace en train de regarder la Terre. Mais ce que je vois, c'est que dans quelques mois, je retourne à l'école et que je vais bûcher sur la mécanique spatiale, les systèmes de l'ICC, etc. Le reste viendra !", temporise celle qui touche aujourd'hui des doigts son rêve, celui d'aller, un jour, sur La Lune.

En attendant, Sophie Adenot compte bien endosser son rôle d'ambassadrice. "Je suis ravie partager ma passion, assure-t-elle. Si j'en suis arrivée là, c'est parce que des personnes m'ont transmis cette passion et m'ont donné suffisamment d'inspiration pour pouvoir avancer sur ce chemin. Alors si aujourd'hui, je peux être à mon tour une ambassadrice des sciences de la technologie et inspirer des jeunes générations, je serais ravie."

