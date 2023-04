Sujet du jour. Véritable espoir du cinéma français, Gaspard Ulliel commençait à voir sa carrière décoller à l'internationale après avoir décroché deux César en 2005 et en 2017. À 37 ans, son destin s'achève brutalement, il est victime d'un traumatisme crânien après un accident de ski en Savoie. Ce jour-là, si le cinéma français perd l'un de ses visages phares, Gaëlle Pietri, qui fut sa partenaire entre 2013 et 2020, voit sa vie et celle de son fils basculer.

Invitée de RTL, Gaëlle Pietri revient sur l'accident ayant coûté la vie à son ex-partenaire. Dans son live Le temps de te dire adieu (Éditions Grasset), elle aborde sa première séparation avec Gaspard, lorsqu'ils mettent fin à leur couple quatre ans après la naissance de leurs fils. Une première mort, suivie d'une deuxième, plus définitive et brutale avec le décès de l'acteur.



Récit. Dans ce testament, elle écrit que Gaspard Ulliel est mort deux fois, selon elle. "La première fois, j'ai ressenti ça comme une mort, à la séparation. Finalement, cette séparation était comme une préparation à sa mort, car c'était extrêmement violent. Mais effectivement, quand on vit vraiment un deuil, on se rend compte que ça n'avait absolument rien à voir avec une mort. Même si j'étais effondré à la séparation, il n'y a que la mort qui coupe vraiment la vie en deux", souligne la mannequin corse et ancienne partenaire de Gaspard Ulliel, Gaëlle Pietri.

