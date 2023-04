INVITÉ RTL - Santé : "Il faut mettre en avant les services de psychiatrie", dit Jérémy Ferrari

Jérémy Ferrari se produira à l'Accor Arena avec son spectacle Anesthésie générale, les 9 et 10 mars 2024. Pour préparer ce spectacle, il s'est rendu dans des hôpitaux pour coller au plus près du sujet. Il a ainsi passé "plusieurs jours et plusieurs nuits" en service psychiatrique et a observé un système de santé à bout de souffle : "Les services qui intéressent les médias sont déjà abandonnés, je vous laisse imaginer des services comme la psychiatrie".

Au micro d'Ophélie Meunier, l'humoriste a expliqué que la psychiatrie était "stigmatisée" : "Même les gens qui en ont besoin ont parfois honte d'en parler". Son souhait est ainsi "d'ouvrir le débat" sur un service "où il n'y a pas de moyens".

Selon Jérémy Ferrari, aujourd'hui, "on doit repenser notre système de santé en mettant en avant le service de psychiatrie. On évitera beaucoup de soins, beaucoup de traitements en commençant le travail au niveau de la psychiatrie".



