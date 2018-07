publié le 28/09/2017 à 09:24

Après avoir traversé la Manche et relié les cinq continents à la nage, mais aussi bouclé le rallye Paris-Dakar, Philippe Croizon s’est lancé un nouveau défi : sauter en parachute pour soutenir l’action de Quantum Genomics, une société spécialisée dans la recherche sur les maladies cardio-vasculaires. "La première fois, on y va avec vraiment plein d’insouciance, il y a cet effet de quitter l’avion et tomber à 200 kilomètres pendant près d’une minute, raconte l’aventurier, quand on chute, on attend qu’une seule chose, c’est que le parachute s’ouvre".



Mais pour ce nouveau challenge, Philippe Croizon a embarqué notre journaliste Julien Sellier dans son défi. Si les deux complices ont déjà une première expérience en saut, ils ne cachent pas leur appréhension. "Maintenant on sait à quoi s’attendre et il y a une petite peur pour être honnête", confesse Philippe Croizon.

Il n’hésitera pas au moment de quitter l’avion ce jeudi 28 septembre. L’aventurier a à coeur de soutenir les recherches de Quantum Genomics car, comme 17 millions de personnes chaque année, sa grand-mère est décédée d’une maladie cardio-vasculaire. "Mon leitmotiv c’est tout est possible et si je suis là aujourd’hui c’est grâce à ma grand-mère", confie-t-il avec émotion, avant d’ajouter : "Mais là il y a vraiment une source d’espoir". Quantum Genomics espère traiter les maladies cardiovasculaires en développant une thérapie agissant au niveau du cerveau pour calmer l'hypertension.