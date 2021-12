INVITÉ RTL - Notre-Dame "n'est pas un objet patrimonial mort", pour Jean-Jacques Aillagon

Dans le cadre de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, peut-on lier modernité et histoire ? Alors que certains plaident pour une plus grande place accordée à l'intérieur de la future cathédrale à des œuvres contemporaines, d'autres s'insurgent et signent une tribune intitulée : "Une nouvelle menace plane sur Notre-Dame de Paris : ce que l’incendie a épargné, le diocèse veut le détruire".

Jean-Jacques Aillagon, ancien ministre de la Culture, n'a pas signé cette tribune contre le projet du diocèse présenté ce jeudi. "Je n'approuve pas forcément le projet, explique-t-il sur RTL. Mais je crois en la nécessité d'introduire dans ce monument historique des œuvres de notre temps. Le débat est nécessaire mais il doit être respectueux des points de vue de chacun."



L'ex-ministre s'appuie notamment sur les évolutions de Notre-Dame au fil des siècles. "Le monument n'a jamais cessé d'évoluer. Il y a la cathédrale du XIIIe siècle, qui a été transformée au XVIIe et au XVIIIe, vandalisée à la Révolution puis magistralement restaurée et réaménagée par Viollet-le-Duc."

La suppression des confessionnaux est notamment au cœur de la polémique, ce à quoi Jean-Jacques Aillagon répond que la décision étant celle du clergé, elle a été prise par ceux qui sont les mieux placés. "Le monument n'est pas un objet patrimonial mort, conclut-il, il doit vivre et on ne peut pas exclure le clergé du débat autour des aménagements liturgiques".