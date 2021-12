DÉBAT - Comment faut-il restaurer Notre-Dame ?

Le diocèse de Paris présente ce jeudi au ministère de la Culture son plan de réaménagement de l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La reconstruction est l'objet de très vives tensions.

Sur RTL, deux opinions opposées sur l'avenir de la cathédrale se présentent. D'une part, Didier Rykner, directeur de La Tribune de l'art, est le signataire d'une tribune intitulée : "Une nouvelle menace plane sur Notre-Dame de Paris : ce que l’incendie a épargné, le diocèse veut le détruire".

De l'autre, Mathieu Lours, professeur d’histoire de l’art, enseignant en histoire de l’architecture, auteur de Notre-Dame des Siècles, une passion française (Cerf) qui milite pour un réaménagement intérieur mêlant œuvres contemporaines et œuvres anciennes.

Celui-ci estime "qu'il y a nécessairement une adaptation au temps présent". Il envisage des installations contemporaines temporaires et précise qu'il est prévu de ne "rien supprimer des œuvres passées". Mathieu Lours envisage une "adjonction plutôt qu'une suppression ou un remplacement".

Il est question de supprimer une grande partie des aménagements de Viollet-le-Duc Didier Rykner, directeur de La Tribune de l'art

Didier Rykner n'a rien contre "l'intrusion de quelques œuvres contemporaines". Mais, explique-t-il, dans la proposition du diocèse, "il est question de supprimer une grande partie des aménagements de Viollet-le-Duc dans les chapelles de la nef et d'ajouter dans chaque chapelle une œuvre d'art contemporain dont on ne sait rien face à une œuvre ancienne. C'est une disparition de Viollet-le-Duc et une modification profonde de l'intérieur de la cathédrale qui me gêne."

Si certains peuvent appréhender ce changement comme un mouvement naturel de l'histoire de l'art, Didier Rykner précise : "L'histoire de l'art évolue par à-coups, mais pas brutalement dans un monument historique." Mathieu Lours tempère en précisant que "tout ce qui était présent à l'intérieur avant l'incendie sera là, toutes les œuvres seront là, mais présentées différemment". C'est là, pour certains, tout le problème.