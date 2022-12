INVITÉ RTL - Histoire : Lorànt Deutsch raconte ces "personnages qui nous disent quelque chose"

Les auditeurs de RTL le retrouvent déjà à l'antenne tous les samedis après-midi, entre 13h30 et 14h30. Invité d'Yves Calvi mardi 20 décembre, Lorànt Deutsch présente son livre Entrez dans l'Histoire, aux éditions Laffont et RTL, dans lequel, comme dans son émission du même nom, il raconte la vie de personnages historiques. Une manière de découvrir dans le calme et de retrouver plus facilement les différentes anecdotes racontées.

Dans ses histoires orales et écrites, la petite Histoire se mêle toujours à la grande pour tenter d'emmener le lecteur ou l'auditeur plus loin. Parmi les personnages à retrouver dans son ouvrage, Lucrèce Borgia par exemple. Cette dernière n'était pas "une fille sanguinaire, assez louche, tournée vers les plaisirs de la chaire", comme l'imaginait le comédien, mais bien "un personnage très érudit, raffiné, politique et visionnaire, elle n'était pas du tout ce que l'on croit", assure-t-il.

"Ce sont des personnages qui nous disent quelque chose, mais finalement ils ne sont pas exactement comme on pourrait le croire", ajoute Lorànt Deutsch, qui prend également en exemple Attila, dont "le personnage est assez éloigné de la légende". Pour découvrir d'autres anecdotes historiques, rendez-vous donc en librairie pour retrouver Entrez dans l'Histoire. Une jolie idée de cadeau à déposer sous le sapin.

