INVITÉ RTL - Émeutes : "Quand on a mal aux quartiers populaires, on a mal à la France", estime Abd Al Malik

Invité d'Amandine Bégot, ce vendredi 1er septembre, Abd Al Malik a réagi aux émeutes qui ont touché le pays à la suite de la mort de Nahel. "Quand on a un sentiment profond d'exclusion, d'être à côté de soi-même et de son pays (...), on répond d'une manière incohérente", estime l'artiste au micro de RTL. Ces nuits de violences lui "ont fait mal".

"C'est l'endroit d'où je viens", explique Abd Al Malik, qui a passé son enfance dans une cité HLM à Strasbourg. "Les quartiers populaires ne sont pas à côté de la France, c'est la France. Quand on a mal aux quartiers populaires, on a mal à la France", pointe-t-il.

"Tout nous éduque", assure-t-il. Au micro de RTL, l'artiste épingle les politiques. "On allume la télé, les personnes qui sont censées représenter l'autorité, c'est l'empoignade, c'est le buzz et la bagarre. Forcément, il n'y a plus aucun repères", poursuit l'artiste.

Dans Juliette publié aux éditions Laffont, Abd Al Malik a choisi de rendre hommage à "sa marraine dans le métier" : Juliette Gréco. "La voix de Juliette et sa présence nous manque", confie l'artiste, qui a notamment enregistré un duo avec la chanteuse, disparue en 2020. "Juliette Gréco faisait France", exprime également l'interprète.