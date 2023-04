INVITÉ RTL - Échecs : "Les meilleurs joueurs du monde gagnent très bien leur vie", dit Laurent Fressinet

Double champion de France et vice-champion d'Europe d'échecs, Laurent Fressinet entraîne aujourd'hui, du haut de ses 41 ans, le quintuple champion du monde Magnus Carlsen. La passion lui est venue très tôt et celle-ci peut s'avérer très lucrative pour les meilleurs joueurs.

"J'ai commencé complètement par hasard quand j'avais huit ans", se rappelle Laurent Fressinet, invité sur RTL. "J'ai été vice-champion du monde des moins de 14 ans et, là, j'ai compris que ça allait devenir une profession-passion", poursuit-il. Il devient professionnel à 18 ans. "Ça me permettait de voyager à travers le monde, de rencontrer beaucoup de personnes différentes et aussi de gagner ma vie, même si ce n'est pas Mbappé".

La somme mise en jeu pour les championnats du monde restent tout de même importantes : deux millions d'euros en moyenne. "Il y a un certain engouement autour du jeu et donc c'est vrai que les meilleurs joueurs du monde gagnent quand même très très bien leur vie", explique le vice-champion du monde. "On n'en est pas au foot ou au tennis mais ça va avec l'audience qu'on a".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info