INVITÉ RTL - Attaque à Annecy : le droit d'asile "ne doit pas être remis en cause", estime Didier Leschi

Le drame d'Annecy vient relancer le débat autour de notre politique migratoire et du droit d'asile. Un homme a attaqué six personnes dans un parc de la ville, blessant gravement cinq personnes, dont quatre enfants en bas âge. Cet homme âgé d'une trentaine d'années est un Syrien se présentant comme un "chrétien d'Orient", ayant déjà le statut de réfugié en Suède, et dont la demande d'asile en France avait été refusée quelques jours avant le drame. Selon Didier Leschi, invité de RTL ce lundi 12 juin, le droit d'asile "ne doit pas être remis en cause".

"Ce qui est indéniable, c'est qu'il y a une partie de ceux qui s'inscrivent, qui, en réalité ne relèvent pas du droit d'asile", explique le Directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. "La seule solution, c'est de raccourcir les délais de traitement des demandes", qui sont aujourd'hui de "moins de 4 mois. On doit être parmi les meilleurs en ce qui concerne l'OFPRA. Ensuite, on a la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et là, on a des délais qui sont encore trop longs", dit-il.

Concernant l'assaillant du square d'Annecy, "on peut s'interroger sur le fait qu'alors qu'il ait déjà le statut de réfugié en Suède, il puisse déposer une nouvelle demande d'asile en France. C'est ça qui peut sembler étrange aux néophytes. On est dans une situation un peu étrange", ajoute-t-il.

