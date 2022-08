INVITÉ RTL - Incendies en Aveyron : "Le changement climatique n'est pas qu'un concept", dit un élu

Le combat contre les flammes continue dans l'Aveyron, où 700 hectares sont déjà partis en fumée ces dernières 24 heures. Pas moins de 3.000 personnes ont été évacuées dans la nuit, averties pour certaines par le son des cloches de l'église de Mostuéjouls.

Invité de RTL Soir, ce mardi 9 août, Arnaud Viala, président du Conseil départemental de l'Aveyron et du Service Départemental d'Incendie et de Secours du département, explique que "la situation n'est pas totalement maîtrisée" encore. "Il n'y a pas de nouveau départ de feu mais on observe des reprises, liées aux températures extrêmement élevées, aux vents et à la zone escarpée et boisée, difficile d'accès, ce qui rend l'exercice de l'extinction totale assez complexe".

L'élu local se félicite des moyens terrestres "considérables" qui ont été mis en œuvre, "avec presque 500 pompiers et tout le matériel nécessaire, mais aussi le renfort aérien, avec les canadairs et un hélicoptère lourd qui ont rejoint le site cet après-midi, fort heureusement, car la topographie des lieux fait que seuls les avions peuvent cibler avec précision les zones touchées". Il loue aussi l'élan de solidarité qui s'est organisé autour des élus des communes concernées et des bénévoles pour accueillir les personnes évacuées des villages et des campings menacés par les flammes.

Plus largement, Arnaud Viala estime que cet incendie, le deuxième survenu depuis le début de l'été dans un département plutôt épargné ces dernières années, doit amener les responsables politiques à réfléchir à la réalité du changement climatique. "Ce n'est pas qu'un concept. Nous sommes frappés de plein fouet", explique-t-il. "Ça nous amène à des considérations sur le moyen terme".

L'élu dit ainsi observer avec beaucoup d'attention la réflexion menée au niveau national sur les moyens de la sécurité civile. "La flotte de canadairs est vieille. Elle ne peut pas être renouvelée car ils ne sont plus produits. Ces avions sont pourtant très performants car ils écopent et vont très vite", souligne-t-il. Il souhaite aussi la tenue d'"une réflexion similaire sur les moyens terrestres pour optimiser le dispositif que nous avons pour faire face aux besoins au cours de l'année" et notamment ceux du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Aveyron, qui ne dispose pas de ravitailleur en carburant pour ses équipements terrestres et doit faire évoluer sa capacité à répondre aux autres événements qui sont susceptibles d'avoir lieu en parallèle aux grands incendies.

