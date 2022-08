Météo en France : 18 départements placés en vigilance orange canicule

L'Ouest va suffoquer. Ce mardi 9 août, Météo France a placé 18 départements en vigilance orange canicule. Si le Gard (30) et le Vaucluse (84) étaient déjà en alerte, ils ont été rejoints par toute la façade ouest du pays.

Dans le détail, sont concernés les départements suivants : Loire-Atlantique (44), Vendée (85), Deux-Sèvres (79), Charente (16), Charente-Maritime (17), Gironde (33), Dordogne (24), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Landes (40), Gers (32), Tarn-et-Garonne (82), Tarn (81), Haute-Garonne (31), Hautes-Pyrénées (65) et Pyrénées-Atlantiques (64).



Météo France indique que cet épisode caniculaire sera moins intense que ceux de juin et juillet, mais durera plus longtemps. Ce mardi, l'institut a relevé 36 à 38 degrés dans la vallée du Rhône, et explique que ces fortes chaleurs commencent à s'étendre vers l'ouest du pays. 35 à 37 degrés ont ainsi été relevés sur un axe allant du Tarn à la Gironde.

Et ce n'est que le début car des pointes à 39 voire 40 degrés sont attendues localement mercredi, et les jours suivants. La baisse des températures n'interviendra que dimanche prochain, "à l'approche d'une dégradation pluvio-orageuse".

