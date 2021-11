INFO RTL - 75% des Français favorables à un examen médical pour les conducteurs de + de 65 ans

Selon une enquête signée Dekra que RTL vous dévoile et qui porte sur le regard des Français concernant le rapport des seniors à la sécurité routière, 75 % des Français sont favorables à un examen médical pour les conducteurs de plus de 65 ans. Les seniors, âgés de 65 ans et plus, sont eux aussi pour mais dans une moindre proportion : 58%.

Contrairement aux idées reçues, les personnes âgées sont moins souvent à l'origine d'accidents mortels que les autres conducteurs : moins de 10% des cas contre près de 20% pour les 18-24 ans. Ils ne voient donc pas d'un très bon œil l'idée de suivre des stages de conduite obligatoires, avec une opposition de 60% des personnes sondées.

Les plus de 65 ans font confiance à la technologie dans leur voiture. Ainsi l'enquête de Dekra révèle que les personnes âgées sont séduites par toutes les nouvelles technologies, estimant que c'est un plus pour leur sécurité. La boîte de vitesse automatique est plébiscitée à plus de 89%, devant les caméras de recul et le freinage automatique d'urgence.

Au quotidien, la voiture est le mode de déplacement le plus utilisé quotidiennement par les seniors, dans 86% des cas, juste devant la marche à pieds, 85%. Le vélo est utilisé dans à peine 14% des cas.