Incendies en Gironde : "Le feu commence à être maîtrisé", déclare Emmanuel Macron

Alors que des incendies ravagent la Gironde depuis plus d'une semaine, le chef de l'État s'est rendu sur place ce mercredi 20 juillet, pour apporter son soutien aux milliers de pompiers engagés et aux sinistrés.

Le chef de l'État a été accueilli au PC sécurité dédié aux incendies qui ravagent la Gironde par des élus locaux et des sapeurs-pompiers. Accompagné du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il a notamment salué le maire de La Teste-de-Buch, Patrick Davet, ainsi que le président du Conseil départemental Jean-Luc Gleyze.

Interpellé par des sinistrés, Emmanuel Macron a déclaré que "le feu commence à être maîtrisé". "On a besoin de vous, vraiment", lui a lancé l'un d'eux. "On sera là", lui a assuré le chef de l'État. "Tout est compliqué, mais quand on se mobilise on y arrive", a affirmé Emmanuel Macron. "On va stabiliser les feux (...) Il faut construire le jour d'après", a poursuivi le chef de l'État.

