Impôts 2022 : comment rectifier sa déclaration de revenus ?

La date butoir pour déclarer ses revenus en ligne est déjà dépassée pour certains contribuables que ce soit en ligne ou par papier. C'est le cas des habitants des départements allant de 01 à 19 qui ne peuvent plus déclarer leurs revenus depuis mardi 24 mai. Pour les habitants des départements entre le 20 et le 54, la date limite est fixée au 31 mai et au 7 juin pour ceux des départements 55 à 976.

Si vous vous apercevez d'une erreur, même si le délai est dépassé, pas de panique ! Plusieurs opportunités s'offrent à vous. Dans le cas d'une déclaration faite en ligne, il suffit d'aller dans la rubrique "Accéder à la déclaration en ligne" puis "corriger", indique le site du service public. Les modifications peuvent même se faire après avoir reçu son avis d'imposition en juillet, et ce jusqu'à la mi-décembre 2022.

Pour corriger une déclaration papier, il est possible de déposer une nouvelle déclaration papier ou d'envoyer un courrier avec les corrections à apporter. Toutefois, deux impératifs doivent être respectés : indiquer "Déclaration rectificative, annule et remplace" sur la première page et noter toutes les informations correctes déjà inscrites dans la première déclaration.

