publié le 25/08/2018 à 08:32

Depuis quelques jours, les avis d'imposition arrivent dans vos boîtes aux lettres. Rarement appréciés des Français, ces courriers peuvent être une vraie mauvaise surprise si le montant de vos impôts est erroné. Que cela vienne de vous ou de Bercy, il faut rapidement avertir le fisc pour comprendre l'origine de cette erreur et la corriger.



Il existe trois moyens de contacter l'administration fiscale. Au téléphone, le service qui gère votre dossier, dont les coordonnées sont indiquées sur votre avis d'imposition, pourra régulariser votre situation.

En ligne, sur le site impots.gouv.fr, vous pouvez envoyer un message à l'administration fiscale via votre espace personnel. Ce service est disponible tous les jours et 24 h sur 24. Enfin, il est toujours possible de vous déplacer dans le centre des impôts le plus proche.

L'erreur peut enfin venir de vous. Dans ce cas, pas de panique, rien n'est gravé dans le marbre. Avec le droit à l'erreur, vous avez jusqu'au 18 décembre 2018 pour rectifier votre déclaration d'impôts. Pour cela, il suffit de se connecter à votre espace personnel sur le site des impôts, et de modifier les informations saisies.