publié le 06/06/2018 à 07:02

Un problème personnel, un long voyage... Nombreuses sont les raisons pour lesquelles certains contribuables français ont pu oublier de déclarer leurs impôts avant la date butoir, fixée au mardi 5 juin minuit pour les habitants des départements compris entre 50 (Manche) à 976 (Mayotte).



Ceux qui n'ont pas fait leur déclaration dans le temps imparti sont d'ores et déjà considéré comme retardataires. Il existe cependant une exception, et elle concerne les personnes redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), qui bénéficient d'un délai supplémentaire afin de faciliter les démarches liées à ce nouvel impôt.



Pour les autres, il est préférable de se manifester au plus vite auprès du fisc. Une majoration de 10% sera dans tous les cas appliquée, ajoutée à une pénalité de 0,2% du montant de l'impôt par mois de retard, rappelle le site droit-finances.

Le formulaire 2042 toujours disponible

Pour procéder à sa déclaration, le contribuable étourdi devra passer par un formulaire papier si le service de télédéclaration a fermé ses portes. Pour ce faire, il devra ainsi remplir une déclaration de revenus à l'aide du formulaire 2042 qu'il peut soit obtenir par courrier, soit en le téléchargeant sur internet, ou enfin en allant le retirer dans un service des impôts des particuliers. Il convient ensuite de compléter l'imprimé, le signer et le retourner au centre des finances publiques qui était celui de son domicile au 1er janvier 2017.



Il y a cependant un moyen de faire annuler ses pénalités financières, demandant une remise gracieuse aux impôts. En effet, si le contribuable explique les raisons de son retard et que le centre des finances publiques duquel il dépend juge la demande recevable, les différentes majorations peuvent être supprimées.