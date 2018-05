et Marie Zafimehy

C'est une vieille demande du Medef, à laquelle Emmanuel Macron pourrait bien consentir. Selon les informations de RTL, un rapport propose d'alléger à nouveau la fiscalité des entreprises et le président n'y est pas insensible. Il s'agit de baisser les impôts de production.



Ce type d'impôt correspond à toutes les taxes que les chefs d'entreprise paient avant de faire le moindre euros de chiffre d'affaires. On trouve par exemple la Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises (CVAE), la Contribution sociale de Solidarité des sociétés (C3S), une cotisation sur les salaires payée par les grandes entreprises, ou encore la Cotisation foncière des Entreprises (CFE) qui a remplacé la taxe professionnelle.

Cette multitude de petites cotisations rapportent 72 milliards d'euros à l'État chaque année. Le poids de ces impôts est deux fois plus élevé en France que chez nos voisins et les experts devraient conclure que cela pèse sur la compétitivité de nos entreprises. Tel est le discours du Medef depuis cinq ans, qui devrait être reçu 5 sur 5 par l'Élysée.



À la fin du quinquennat, les entreprises paieront 25% d'impôts contre 33% au début. Mais la baisse pourrait être beaucoup plus importante si le gouvernement décide de s'attaquer à ces impôts de production.