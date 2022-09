Immobilier : Stéphane Plaza vous rappelle toutes les questions à se poser avant une visite

On va répondre à toutes les questions qu'on peut se poser avant une visite immobilière. Parlons d'abord du critère numéro un : les finances. Avant de visiter un bien, assurez vous que son prix rentre dans votre budget. En plus du prix d'achat du bien, vous devez anticiper les dépenses supplémentaires, telles que les frais de dossier et les frais de notaire. N'hésitez pas à faire une simulation de votre capacité d'emprunt en ligne et surtout avec un courtier ou même votre banquier.

Un critère également très important, c'est l'emplacement. On ne le répétera jamais assez après le prix, le plus important des critères, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Rien ne sert de visiter la maison si son emplacement ne vous convient pas. Idéalement, le bien doit être accessible en transport en commun ou être proche de vos lieux d'intérêt personnel ou professionnel, bureaux, écoles, commerces. Une fois la localisation précise de l'appartement obtenue, allez faire un tour sur Google Maps pour calculer la distance qui sépare le bien des transports en commun, des grandes avenues passantes ou lieux bruyants les plus proches.

De cette manière, vous pouvez identifier de possibles sources de nuisances sonores. Vous pouvez également utiliser Sweet View pour visualiser l'emplacement des bars, des restaurants ou simplement la façade et l'environnement général de la rue.

Quelles différences entre le neuf et l'ancien ?

L'ancienneté du bien a son importance et pas des moindres. Vous devez avoir une idée précise du type de bien que vous souhaitez acquérir. Renseignez vous pour savoir si la maison est neuve ou ancienne. Si elle est ancienne, demandez la date de construction, car il ne faut pas négliger d'éventuels travaux à prévoir, notamment dans l'ancien, car ils risquent de faire augmenter le coût total de l'acquisition du bien.

L'achat dans le neuf n'admet que très peu de travaux, voire pas du tout, notamment grâce aux garanties biennales ou décennales. Ces garanties sont complémentaires à l'assurance dommages-ouvrage. Elles protègent l'ensemble des équipements d'un ouvrage durant des années qui suivent la fin des travaux. La principale différence entre ces deux garanties est la durée de validité. La garantie biennale est valable deux ans alors que l'assurance décennale l'est pendant dix ans.

D'autres dépenses doivent attirer notre attention. Premièrement, le montant de la taxe foncière. Elle prend en considération les particularités des biens et la situation personnelle de son occupant, ses revenus et s'il est primo-accédant ou non, s'il s'agit de son premier achat. Du côté des charges, vérifiez le montant, notamment des dépenses d'énergie ou gaz et électricité. Certaines solutions permettent de réduire ces charges, comme l'isolation de la maison, la réduction de la puissance de l'abonnement électrique ou l'entretien régulier du chauffage.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info