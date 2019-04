publié le 01/04/2019 à 06:00

C'est du jamais vu à Paris. Selon nos informations, au premier trimestre 2019, le prix moyen du mètre carré à Paris dépasse les 10.000 euros dans l’ancien d’après le réseau Century21. Il se situe désormais à 10.005 euros en moyenne, contre 6.157 euros le mètre carré à la même époque en 2009, soit une hausse de 62,5% en 10 ans, et +8% en un an.



En plus de ce seuil franchi, la pression de la demande est extrêmement forte, ce qui entraîne la réduction des délais de vente : moins six jours sur un an. Ils se situent désormais à 60 jours en moyenne à Paris. À 36 ans Mathieu, propriétaire parisien, vient de céder son T1 de 34m2 acheté il y a deux ans, seulement deux jours après sa mise en vente. "Plus de 10.000 euros le mètre carré, donc on le revend avec une plus-value de 80.000 euros entre l'achat et la vente", se réjouit le vendeur.

"La seule crainte, ce serait les taux d'intérêt qui remontent de façon conséquente, mais les vendeurs savent très bien que le marché est pour eux aujourd'hui", explique Jean-Pierre, chef d'agence Century 21 à Paris. Au vu de ces prix affolants, les Parisiens réduisent leur surface et la superficie moyenne baisse légèrement, à 48,3 mètres carrés contre 49,6 mètres carrés il y a un an.

Montant moyen d’une transaction à Paris : 483.261 euros

Problème, avec ce seuil des 10.000 euros le mètre carré franchi, les acheteurs ont tendance à mettre tous les biens à 10.000 euros le mètre carré, même dans des endroits qui ne le valent pas. Cela entraîne des prix d'achat invraisemblables, surtout sur les petites surfaces.



Par ailleurs, l'investissement locatif croît dans la capitale de 17,1% en un an, et représente désormais 29,4% des transactions, proche des plus hauts relevés en 2011 (30,1%). Le montant moyen d’une transaction à Paris s’élève désormais à 483.261 euros, soit son plus haut niveau historique (30.000 euros de plus qu’il y a un an).