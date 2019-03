Immobilier : les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas en France

publié le 27/03/2019 à 17:49

La France n'est pas encore une nation de propriétaires, mais leur nombre augmente un peu tous les ans, malgré un marché immobilier dont les prix atteignit des sommets. Mais heureusement, dans le même temps, les taux d'intérêt, eux, sont au plus bas, comme l'explique Cécile Roquelaure, directrice des études du courtier en crédit immobilier Empruntis, dans le Mag de l'Eco à Christophe Pacaud et Jean-Baptiste Giraud d'Economiematin.fr.



"Hors négociation, sur 20 ans, vous avez des taux compris entre 1 et 1,55 % : c'est plus bas que les planchers historiques de l'automne 2016. Cela fait un beau gain de pouvoir d'achat.

Là, il s'agit de dossiers au barème. Mais ensuite, vous allez négocier avec le banquier en fonction de la qualité de votre profil, la qualité de votre projet. Et si le banquier a envie de vous conquérir comme client, il sera prêt à faire de nouveaux efforts. On peut tomber à 0,85 % sur 20 ans."

Cécile Roquelaure (Empruntis) : "on peut tomber à 0,85 % sur 20 ans"

Attention : ces taux d'intérêt sont toujours annoncés hors assurance. "Les meilleurs profils commencent à 0,10 %, mais cela peut atteindre jusqu'à 1 %, voire plus, si vous avez des problématiques de santé, ou si vous êtes un senior", explique Cécile Roquelaure.

Ceux qui veulent emprunter en ce moment doivent par ailleurs connaître certains "trucs" : "il est important de pouvoir présenter des relevés de compte les plus propres possibles, à savoir, les trois derniers".



Pour l'instant, il n'est pas prévu de remontée des taux des crédits pour les prochains mois, les banques centrales ayant décidé de maintenir leurs politiques de soutien à l'économie et en particulier au crédit.



