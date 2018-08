et AFP

publié le 21/08/2018 à 15:40

"Les sangliers viennent toutes les nuits, en troupeau ! Ils grignotent un bout par-ci, par là, mais piétinent tout", explique Yves Rolland, un éleveur installé à Paimpont (Ille-et-Vilaine) interrogé par l'AFP.





L'homme estime avoir perdu huit hectares cette année à cause de ces bêtes sauvages. Depuis une trentaine d'années, la population de sangliers explose dans toute l'Europe. En France, 700.000 ont été abattus par les chasseurs en 2016-2017, contre 150.000 en 1990-1991, selon l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).



Avec 3.000 sangliers tués cette année contre 30.000 dans le Var, l'Ille-et-Vilaine n'est pas la plus touchée mais a vu leur nombre multiplié par dix en trente ans. Une quinzaine d'agriculteurs en colère, réunis à Saint-Malo, ont demandé à l'État de se saisir du problème. Inquiets, ils espèrent encore endiguer le phénomène avant qu'il ne devienne "incontrôlable".