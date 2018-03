Calvados : un chasseur rate un sanglier et blesse l'un de ses compagnons

publié le 16/03/2018 à 12:18

Un chasseur de 70 ans qui visait un sanglier a raté sa cible et touché l'un de ses compagnons, lors d'une battue près de Caen dans le Calvados. Comme le rapporte Liberté Caen, la victime a été touchée au genou et dispose d'une ITT de trois mois.



Le tireur, qui s'était blessé la cheville, avait renoncé à suivre ses compagnons lors de la battue. Une fois seul et au sol, l'homme de 70 ans a vu un sanglier et décide de tirer. Malheureusement, la balle n'atteint pas sa cible et blesse l'un des chasseurs qui participait encore à la battue. Ce dernier s'est exprimé lors du procès : "Il a manqué le sanglier, mais pas mon genou".

Toujours selon Liberté Caen, l'homme qui a tiré a affirmé qu’il avait été ébloui par le soleil. L'explication n'aura évidemment pas suffit puisqu'il a été condamné à trois mois de prison avec sursis par la justice. Le septuagénaire a aussi écopé de 300 euros d’amende, d'une interdiction de détenir une arme pendant trois ans. Son permis de chasse a également été annulé, et il ne pourra pas le repasser avant trois ans.