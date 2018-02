Var : un chasseur tué par balle lors d'une battue au sanglier

et AFP

publié le 18/02/2018 à 01:28

Un chasseur a été tué samedi matin sur la commune de Solliès-Ville, près de Toulon (Var), au cours d'une battue au sanglier, a indiqué le parquet de Toulon, sans mentionner aucune hypothèse sur l'origine de ce drame. Né en 1948 et domicilié dans la région toulonnaise, l'homme a été atteint d'une balle au thorax, a précisé Bernard Marchal, procureur de la République de Toulon, confirmant une information du quotidien Var-Matin.



Selon les premiers éléments de l'enquête, confiée à la gendarmerie de La-Valette-du-Var, les faits se sont produits vers 10 heures, quand l'un des chasseurs participant à la battue a tiré trois balles sur un animal, depuis le mirador où il était placé, apparemment sans résultat. Le tireur a alors voulu prévenir l'un de ses collègues posté sur un autre mirador distant d'une centaine de mètres et, sans réponse de sa part, est parti à sa rencontre et l'a alors découvert, gisant au sol, au pied du mirador, sa carabine à ses côtés.

Placé en garde à vue, le tireur, un homme né en 1967, a été libéré dans la journée. Il affirme avoir tiré dans les limites de l'angle de tir définies. Des investigations au laser sur les angles de tir en question doivent avoir lieu dimanche matin. Des recherches doivent également être effectuées sur le terrain pour tenter de retrouver le projectile qui a tué le chasseur et qui est ressorti du corps. Une autopsie sera pratiquée en début de semaine prochaine. En 2017, deux hommes avaient perdu la vie dans le Var au cours de parties de chasse. Un enfant de 11 ans avait également été grièvement blessé.