"Il y a eu des pleurs, des cris de joie" : quand une femme accouche en plein vol entre Paris et la Martinique

Lorsque l'avion a atteint le tarmac, les passagers ont dû rester assis pour permettre au personnel médical du SAMU de prendre rapidement en charge la femme et l'enfant.

Lundi 24 août 2023, vol Air Caraïbes 514 entre Paris et Fort-de-France. Une petite heure avant l'atterrissage, Cassandra, enceinte, appelle l'équipage. "J'ai commencé à avoir des contractions", a-t-elle confié au micro de RTL.

Par chance, parmi les passagers, une infirmière, un interne et un étudiant en médecine l'ont aidée à donner la vie. La future maman était installée à l'arrière de l'appareil. Des couvertures étaient posées au-dessus des sièges pour l'isoler. "C'était stressant et en même temps rassurant. Il y avait une super bonne équipe, ils ont bien géré".

Le bébé a "poussé son premier cri sans problème. Tout allait bien. L'émotion sur le visage des passagers était palpable. Il y a eu des pleurs, des cris de joie", a raconté Geoffrey, steward. "On s'est occupé de la maman jusqu'à l'atterrissage."

Au sol, le bébé a été pris en charge par les équipes du Samu, la maman se porte bien. Pour la compagnie, cette heureuse nouvelle est une première. Éric Michel, le directeur régional aux Antilles, a voulu faire un geste : "Jusqu'à ses 25 ans, on va lui offrir chaque année un billet long courrier sur nos lignes. S'il devient médecin, on ira un peu plus loin avec lui." En revanche, pas de billets gratuits à vie comme le veut la légende.

