Il y a 120 ans naissait Anita Conti, la première femme océanographe française

"J'ai su nager avant de savoir marcher", se plaisait-elle à rappeler. Anita Conti, née il a 120 ans dans l'Oise, a passé la plus grande partie de sa vie sur l'eau. Celle qui fut la première femme océanographe française a ainsi contribué à défendre le milieu marin, plusieurs décennies avant le commandant Jacques-Yves Cousteau. Ce qui lui vaut d'être saluée par Google ce vendredi 17 mai.



Sa notoriété, elle l'a notamment acquise en dressant les premières cartes de pêche entre les deux guerres mondiales, alors qu'on ne disposait à l'époque que de cartes de navigation. Son travail a notamment consisté à rationaliser les pratiques de pêche hauturière (ou pêche au large, ndlr).

Mais dès les années 1940, Anita Conti a commencé à alerter sur les effets de la pêche industrielle sur les ressources halieutiques (ressources vivantes, qu'elles soit animales ou végétales, des milieux marins, ndlr). C'est après avoir effectué des recherches en Afrique qu'elle améliore petit à petit les méthodes de pêche. Elle a même été à l'origine d'une pêcherie expérimentale de requins.

Anita Conti mise à l'honneur par Google Crédit : Capture d'écran Google

Témoin privilégiée du monde marin, Anita Conti a lutté contre la malnutrition, en s'indignant du gaspillage à bord des bateaux. Elle a ainsi fait campagne pour la réutilisation des poissons jugés "indésirables" et rejetés morts à la mer. Elle a également été l'une des pionnières de l'aquaculture, en élevant des poissons uniquement pour nourrir les populations et repeupler les fonds marins.



Quelques années avant sa mort (en 1997), Anita Conti a parrainé l'Estran Cité de la Mer, à Dieppe (Seine-Maritime), en 1993. Ce centre de culture scientifique et technique est dédié à la préservation et l'étude du littoral, à l'éducation à l'environnement et au développement durable, ainsi qu'à la réinsertion sociale.