"Il", "Elle", "Iel" : comment expliquer la révolution du genre ?

Le sujet du jour. Qu'est-ce qu'être un homme ? Qu'est-ce qu'être une femme ? Qu'est-ce qu'être neutre ? Ou non-binaire ? Le sujet est sensible et souvent au cœur de polémiques. Désormais, la question de la représentation, des stéréotypes, s’impose quasiment à toutes et tous. En 2021, le fabricant Lego avait pris la décision de développer des jouets non genrés. Sur les réseaux, les personnes trans peuvent indiquer dans leur bio les pronoms (il, elle ou iel), par lesquels elles veulent être désignés.



Pourquoi on en parle ? Qu'est-ce que l'intersexualité ? La non-binarité ? Qu'est-ce que le pronom "Iel" signifie ? Comment expliquer le mouvement ?



Analyse. "Le genre, c'est un sujet qui remonte à très longtemps. Les catégories homme et femme, c'est une invention occidentale. On sait qu'avant la colonisation de certains peuples, il y avait des tribus où, il y avait des personnes qui ne s'identifiaient ni comme homme, ni comme femme. Et l'un des meilleurs exemples, c'est le peuple natif d'Amérique, qu'on appelle communément les Indiens d'Amérique, où il y a ce qu'on appelle les "two spirits" ("deux esprits"), qui n'étaient ni homme, ni femme, et qui étaient en fait une sorte de troisième genre. Ce qui change en fait à notre époque, c'est qu'il y a les réseaux sociaux et il y a Internet", explique Marie Zafimehy, journaliste à RTL.



Le Genre expliqué à celles et ceux qui sont perdu·es, de Marie Zafimehy et Aline Laurent-Mayard (Buchet-Chastel).

