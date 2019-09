Ikea rappelle un lot de bavoirs pour bébé à cause de risques d'étouffement

publié le 30/09/2019 à 16:17

Ce lundi 30 septembre 2019, IKEA a procédé au rappel d'un lot de deux bavoirs MATVRA bleu et rouge de la référence 50426920. En effet le bouton de ceux-ci pouvant se détacher, ils présentaient des risques d'étouffement pour les bébés. "Nous avons appris qu'il existait un risque que le bouton se détache si l'enfant tirait dessus", a déclaré Emelie Knoester, Business Area Manager chez IKEA en Suède.

L'enseigne suédoise a publié ce lundi un communiqué officiel dans lequel elle demande aux clients ayant acheté ce lot de bavoirs, de "cesser d'utiliser ce produit et de contacter IKEA pour un remboursement ou un échange", en précisant qu'"aucune preuve d'achat (ticket de caisse) ne sera demandée".

Emelie Knoester a précisé que le risque ne concernait que les bavoirs MATVRA bleu et rouge. "Les bavoirs MATVRÅ vert/jaune, à motifs fruits et légumes, peuvent être utilisés en toute sécurité en raison du matériau et du design différent.", explique-t-elle. Pour toutes questions, l'enseigne rappelle de vous adressé au Service Après-Vente, Numéro Vert : 0 800 603 606.