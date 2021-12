Idées cadeaux de Noël : qu'offrir aux petits savants en herbes ?

Une multitude de coffrets pour tous les âges avec le même principe à chaque fois : l’enfant enfile sa blouse blanche et se transforme en chimiste ou en biologiste. Vous avez par exemple chez Nathan ce coffret avec plein de choses dedans. Des pipettes, un entonnoir, une toupie en plastique, etc. Autant d'éléments pour faire ses propres expériences.

Un autre coffret, cette fois avec l'objectif "chimiste". Il est créé par Sentosphère (marque 100% française). C'est un laboratoire en miniature que Ninon a testé pour réaliser la lampe à lave. "C'est magique" explique-t-elle. Il y a une trentaine d'expériences qui attendent d'être réalisées.

Avec ce coffret, Sentosphère veut mettre les filles à l’honneur. Il y a 3 ans, les professionnels du jouet, dont Sentosphère ont signé une charte pour lutter contre les stéréotypes. Les poupées pour les filles, les jeux scientifiques pour les garçons. Les choses sont en train de changer. En 2021, la Charte a porté son attention sur les déguisements. Parmi les signataires, il y a Oxybull. Depuis des années, la marque propose des déguisements de filles en pirates, en astronautes, en cow-boy.

On reste chez Oxybull avec ce coffret de magicien : une heure de spectacle. À partir de 6 ans. Par exemple, un tour où l'on devine la couleur des momies. Idéal pour les filles et les garçons.

Un autre coffret de chez Sentosphère pour comprendre le système solaire. Avec de la pâte à modeler, vous allez fabriquer vos propres planètes. Une fois toutes les planètes fabriquées, vous les installez pour créer un mini-système solaire, et vous apprenez plein de choses. L’enfant pourra aussi observer le principe des éclipses et découvrir l’espace intersidéral.

Ils vont aussi adorer le Perplexus : jeu d’habilité, d’adresse. Vous avez un labyrinthe en forme dans une grande boule en plastique et la boule doit passer d’un chiffre à l’autre sans tomber. C'est pas facile et sans fin. Il faut donc avoir de la patience !



Tous les cadeaux présentés dans cette chronique seront donnés au Secours populaire. Si vous aussi vous souhaitez aider les plus démunis, rendez-vous sur le site de l’association.