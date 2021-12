Premier coup de cœur pour une autrice experte en langue française, membre du projet Voltaire. Sandrine Campese promeut depuis de nombreuses années une approche ludique de la culture. Notamment à travers une série de livres qui permet aux enfants d'utiliser le dessin pour apprendre. La mnémographie, mémoriser par l'image.

Dans Un petit dessin pour devenir une légende en mythologie" (publié aux éditions Le Robert", l'autrice propose un "fil d'Ariane" pour ne plus se perdre dans le dédale (bien complexe) de la mythologie. Chaque divinité, héros et héroïne, lieux et créature a droit à sa double page. A gauche, des explications, en bas de page 3 infos essentielles. Page de droite un dessin. Jouant sur les sonorités et l'orthographe de chaque nom.

Un petit dessin pour devenir une légende en mythologie. Crédit : Sandrine Campese / Editions Le Robert

Dans la même série, dans un petit dessin pour être imbattable en histoire de France embrassant 25 siècles d'histoire. 60 évènements sont ainsi proposés, ils ont comme point commun d'être au programme d'histoire des CM1 CM2. Même principe que pour la mythologie, page de droite un évènement important "L'invention de l'écriture", "Charlemagne", Henri IV" etc. chaque page fourmille d'informations, contexte, description de l'évènement, des mots de vocabulaire décryptés, des questions (l'ide est quand même d'appendre quelque chose, il est donc bon de vérifier qu'on a bien mémorisé). Page de droite un dessin, une date. Simple comme bonjour.



"Un petit dessin pour..." Editions Le Robert. Sandrine Campese. 14,90 euros.

La mythologie regorge aussi de bizarreries. Des animaux légendaires qui... (on ne va pas se mentir) n'existent pas. Pour jouer avec cette notion de l'improbable, voici un livre génial (attention c'est pour rire) Les animaux qui existent peut-être du professeur O'Logh (attention lui aussi n'existe pas). Cet ouvrage signé Stéphane Nicolet et Jean baptise Drouot aux éditions Little Urban recense ces animaux improbables que nous "pourrions" rencontrer dans notre quotidien.

Les animaux qui existent peut-être Crédit : Little Urban

Sous forme de bestiaire, ce livre hilarant présente sous forme d'analyses scientifiques totalement fausses et hilarantes ces animaux qui auraient pu exister mais qui rappelons le n'existent pas (ou pas encore... enfin... on ne le souhaite pas). Classés par catégorie voici donc "Les animaux qui font des trucs dégoûtants" ou encore "Les animaux qui chantent faux ", "les animaux qui bavent". Dans la série "animaux pas sympas", voici par exemple la Migalinette. Abdomen en forme de guimauve, Aspect louche, trois paires de pattes, glande à venin insidieux, regard perfide de petite sournoise, rostre performant.

Un acarien acariâtre qui a le chic pour gâcher l'ambiance et pourrir l'atmosphère nous explique le professeur O'Logh. "La piqure de cette bestiole contient un venin qui modifie l'humeur des humains pubères... ils deviennent alors super râleurs, hurlent qu'il faut débarrasser la table, se demandent à haute voix ce qu'ils ont fait au bon dieu, se plaignent que les devoirs, ça ne se fait pas le dimanche soir et confisquent les tablettes en ronchonnant..."

Ce livre génial est aussi un régal pour développer son imaginaire. Prenez ensuite une feuille de papier, et amusez-vous à compléter ce bestiaire improbables en laissant libre court à votre imagination.

"Les animaux qui existent peut-être" de Stéphane Nicolet et Jean Baptiste Drouot. Editions Little Urban.