Impôts : la déclaration de revenus sera-t-elle bientôt supprimée ?

publié le 29/01/2020 à 10:03

Remplir sa déclaration de revenus est souvent fastidieux et de nombreux contribuables sont tentés de repousser l'échéance jusqu'au dernier moment. Cette année, vous n'aurez peut-être plus besoin de vous poser la question. Plus besoin de vous connecter dès le mois de mars sur le site impots.gouv.fr.

Pour des millions de contribuables, la déclaration 2020 pourrait être automatique, voire même tacite. Plus rien à remplir, plus rien à renvoyer. Bercy a dressé la liste de 12 millions de ménages qui pourraient échapper cette année à cette fameuse corvée de la déclaration fiscale.

Les personnes ayant des revenus stables et réguliers, qui ne sont pas demandeurs de réductions ou de crédits d'impôts et qui n'ont pas déménagé ou changé de situation familiale l'an dernier entre fin-mars et mi-avril, recevront un mail de l'administration fiscale ou un courrier si ce sont encore des déclarants papiers.

Les chiffres pré-imprimés des revenus à vérifier

Des courriers ou courriels leur proposant de ne rien faire pour remplir leur devoir fiscal. Ils n'auront qu'à vérifier sur impots.gouv.fr, ou pas s'ils ont une confiance aveugle dans le fisc, que les chiffres pré-imprimés concernant leurs revenus pour savoir s'ils sont exacts.. Si c'est le cas, les contribuables n'auront rien d'autre à faire et la déclaration se fera toute seule en 2020.

Si vous contestez, il faudra rectifier et donc revenir à la déclaration classique à remplir et envoyer. Sachez déjà que si vous êtes un agriculteur ou un travailleur indépendant, si vous versez une pension alimentaire ou si vous percevez des revenus fonciers, vous ne serez pas concerné car c'est trop compliqué pour l'administration fiscale. Toutefois, Bercy ne désespère pas d'arriver un jour à généraliser cette déclaration automatique.