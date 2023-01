Hérault : depuis 9 ans, la protection d'un chêne bicentenaire paralyse la livraison d'une résidence neuve

L'idée de goudronner ce chemin, et d'y faire passer des réseaux d'eau, d'électricité ou de gaz ne plaît pas à Christophe Ménichetti, porte-parole du collectif Sauvons le Chêne, pour qui l'arbre serait en péril : "Ou bien il périclite, au pire il meurt. Bien sûr, il ne va pas mourir le lendemain du goudronnage, mais dans 5, 10 ou 20 ans, il n'aura plus d'humidité, et dans 30 ans, il sera mort."

Pour le sénateur et ancien maire de Castelnau-le-Lez, Jean-Pierre Grand : "On nous dit 'le chêne va mourir', un chêne, ce n'est pas idiot. En l'occurrence, sur ce dossier, il est plus intelligent que les écologistes. Ses racines continueront à pousser." Ce sénateur fait l'objet d'une plainte de la part de l'association pour avoir déclaré après une manifestation : "Je n'ai jamais vu autant de glands sous un chêne".

Les procédures judiciaires se sont enchaînées, les manifestations également. Pour l'actuel maire, Frédéric Lafforgue, c'est le chemin initial qui doit être retenu, mais en faisant passer les réseaux au-dessus, pour protéger l'arbre : "Protéger au maximum les racines du chêne, sur la voirie ne pas mettre de goudron, et réduire au maximum la vitesse des véhicules pour donner accès à la résidence comme sur le permis de construire." Cette idée est rejetée par les défenseurs du chêne.

Et cela a un impact sur Justine Gouget, l'une des propriétaires : "Cela veut dire qu'il faut payer notre logement actuel, plus un nouveau logement, qui est vide, qui a ni eau, ni électricité, donc qui n'est pas un logement où l'on possiblement s'installer. Je ne pourrais pas garder mon logement actuel si j'ai celui-là à payer, donc je ne sais pas où on va vivre. J'ai deux enfants en bas-âge et je m'inquiète."

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info