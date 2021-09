Hawaï : une bouteille jetée dans l'océan retrouvée après 37 ans

Une jeune Hawaïenne de 9 ans s'est sûrement crue dans un film d'aventure ou un roman de Jules Verne quand elle a découvert, en juin dernier, une bouteille en verre datée de 1984 et échouée sur une plage.

Des messages écrits en japonais, anglais et portugais demandaient alors à celui ou celle qui trouvait la bouteille de la renvoyer au lycée de Choshi, dans la province de Chiba au Japon, a rapporté le média japonais The Mainichi. Entre 1984 et 1985, 750 bouteilles ont été jetées dans l'océan par le club de sciences naturelles du lycée près de l'île Miyako-jima pour étudier les courants marins.

Jusqu'alors, 50 d'entre elles avaient été renvoyées à Choshi, la dernière en 2002. Arrivée au Japon en septembre, la dernière bouteille a surpris les anciens membres du club. L'une d'entre eux, Mayumi Kanda, 54 ans, a avoué que "cela a ravivé des souvenirs nostalgiques de [ses] années de lycée".

La jeune fille, elle, a beaucoup apprécié cette expérience. Elle a confié au Hawaï Tribune-Herald qu'elle voulait "partir chercher à nouveau pour en trouver une autre".