publié le 16/01/2019 à 11:16

Avec la cagnotte pour les policiers blessés lors des manifestations des "gilets jaunes" ou encore celle pour les pompiers victimes de l'explosion à Paris le week-end dernier, les cagnottes se multiplient dans l'Hexagone ces dernières semaines.



Alors Cynthia et Baptiste, un couple du plateau de Lannemezan, dans les Hautes-Pyrennées, se sont dit pourquoi pas ! Lui a 24 ans, il est charpentier, elle, 27 ans et est secrétaire comptable. Ensemble, ils ont "un crédit immobilier, deux voitures, dont une à crédit et une assistante maternelle pour garder (leurs) deux enfants". Au total, 1.950 euros de charges mensuelles fixes. Malgré leurs deux salaires, ils sont "obligés de compter chaque mois, et cela sans loisirs", expliquent-ils la Dépêche du Midi.

L'objectif de cette cagnotte est aussi d'alerter les les autorités publiques, de "montrer que le travail ne paye plus assez", selon Cynthia. Le couple promet d'ailleurs de reverser une partie de ses dons à des associations.