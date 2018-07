Harvey Weinstein prépare sa défense et attaque en justice sa propre société

et AFP

publié le 27/10/2017 à 11:15

Harvey Weinstein entend bien se défendre des accusations de viols et d'agressions sexuelles qui pleuvent contre lui depuis maintenant deux semaines. Jeudi 26 octobre, le producteur américain a décidé de poursuivre en justice la Weinstein Company, la maison de production qu'il a co-fondée avec son frère Bob.



Il réclame un accès à son dossier personnel ainsi qu'à sa boîte de messagerie électronique dans le but d'en transmettre le contenu à ses avocats. La plainte a été déposée dans l'État du Delaware et indique que Harvey Weinstein a déjà formulé sa requête à plusieurs reprises, mais qu'elle a toujours été rejetée.

Sur le document déposé auprès du tribunal, il est indiqué que le producteur américain, qui a été démis de ses fonctions au sein de la Weinstein Company mais qui en reste actionnaire, a besoin de ses données afin de déterminer s'ils contiennent ou non des informations susceptibles de l'aider à se défendre des accusations dont il est l'objet. Dieu tout-puissant de Hollywood devenu paria, l'Américain est accusé par des dizaines d'actrices de harcèlement sexuel, d'agressions et dans certains cas même de viols. Plusieurs enquêtes à New-York, Londres et Los Angeles ont été ouvertes contre le producteur.

Une seule adresse email

Les documents demandés par Harvey Weinstein sont également d'un grand intérêt pour la Weinstein Company, elle-même poursuivie par une actrice qui l'accuse d'avoir facilité et d'avoir couvert l'agression dont elle a été victime par le producteur américain. L'entreprise mène une enquête interne mais reste très exposée, financièrement notamment.



"Harvey Weinstein pense que son adresse e-mail, la principale voire la seule qu'il ait utilisé pendant toute sa période d'emploi dans la société, contient des informations qui l'exonèrent, lui et la société, de ces accusations", est-il possible de lire dans la plainte.