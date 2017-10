Harvey Weinstein, l'un des plus puissants producteurs d'Hollywood

publié le 25/10/2017 à 06:30

Chaque jour, les témoignages accablant Harvey Weinstein se succèdent. Lundi 24 octobre, une ancienne assistante britannique du producteur a déclaré au Financial Times avoir signé un accord de non-divulgation, en 1998, après avoir l'avoir accusé d'agression sexuelle. Zelda Perkins raconte que Harvey Weinstein lui avait demandé des massages, avant d'essayer de la faire venir dans son lit. Une agression dont elle avait fait part à l'une de ses collègues, qui lui avait confié avoir elle-aussi été harcelée sexuellement par le producteur.



Les deux femmes ont alors demandé des dommages-intérêts et ont obtenu la somme de 250.000 livres sterling (près de 280.000 euros, ndlr), qu'elles se sont équitablement partagée. En plus de cet arrangement financier, les victimes présumées ont signé un accord de non-divulgation, lequel stipulait qu'elles avaient interdiction d'évoquer l'affaire.

Comme le souligne la BBC, Zelda Perkins pourrait se voir obligée de rembourser les dommages-intérêts, en témoignant aujourd'hui dans la presse. Mais pour elle, cet acte est important. En rompant "publiquement cet accord", explique-t-elle au Financial Times, elle espère que s'ouvre "un débat autour de l'ampleur de ces accords qui pèsent sur les victimes".