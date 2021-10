"Halloween est une fête commerciale, gore, qui alimente la peur", juge un spécialiste

Peu de Français s'apprêtent à fêter Halloween ce dimanche. Deux Français sur dix ont l'intention de participer à cette fête, d'après le sondage publié par l'institut YouGov. Pour Damien Le Guay, philosophe et auteur "La Face cachée d’Halloween" (éditions du Cerf) explique que "depuis plusieurs années, ça perd progressivement de son importance" en France.

La fête d'Halloween a été "lancée par les médias il y a plus de 20 ans, considérant qu'il fallait absolument le faire. Mais je crois que le côté négatif de cette fête apparaît de plus en plus aux Français", précise ce spécialiste du funéraire. Selon lui, "premièrement, c'est une fête commerciale, deuxièmement, c'est une fête gore, troisièmement, ce n'est pas une fête des familles mais une fête qui est là pour alimenter la peur", cite Damien Le Guay.

Suffisamment d'arguments pour que les Français, dans une période compliquée, ne veulent pas s'intéresser à Halloween. Si pour beaucoup, cette fête est synonyme de déguisements et de bonbons, mais pour le spécialiste, "la mort est un sujet sur lequel on ne peut pas tellement s'amuser".