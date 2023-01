Guerre en Ukraine : qui est Pierre de Gaulle, petit-fils du général dont les positions pro-russes font débat ?

"La Russie était vue par mon grand-père comme l’allié de revers indispensable parce qu’elle participait à sa conception de l'équilibre de l'Europe". Ces mots sont ceux de Pierre de Gaulle, prononcés lors d'une allocution le 14 juin dernier à l’ambassade de Russie. Depuis l'éclatement de la guerre en Ukraine, le nom de Pierre de Gaulle revient épisodiquement sur le devant de la scène, d'autant plus ces dernières semaines, où ses positions pro-russes font polémique.

Âgé de 59 ans, Pierre de Gaulle est le petit-fils du général de Gaulle, quatrième fils de Philippe de Gaulle, ancien officier général de marine et sénateur français. Installé à Genève, titulaire d’un master de HEC, ce conseiller en stratégie d’entreprises est plutôt discret dans la famille De Gaulle. Mais c'était sans compter sur ses prises de paroles des derniers mois. Il fait désormais figure de cailloux dans la chaussure du côté de la famille du général.

"On ne peut pas se passer de la Russie", estimait-il à la mi-janvier dans une interview pour Sud-Radio. Invité 6 mois plus tôt à l'ambassade de Russie pour la fête nationale russe, il avait pointé la "responsabilité des États-Unis dans le conflit actuel" et "le rôle funeste de l’Otan", décrivant au passage Poutine comme "un grand leader pour son pays".

Des positions pro-russes qui s'accumulent et qui embarrassent la famille de l'ancien président de la République. Auprès du Parisien, son frère, Yves de Gaulle, chargé de représenter la famille, a fait part de son désaccord : "L’analyse de mon frère Pierre n’engage personne d’autre que lui-même, c’est-à-dire ni moi, ni notre famille et encore moins le général de Gaulle".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info