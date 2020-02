publié le 10/02/2020 à 10:35

"Dans mon quartier, il n'y a pas d'eau courante depuis un mois. Avant, j'en avais au moins deux ou trois nuits par semaine." Odile entasse donc les bidons, bouteilles et seaux partout, dans la cuisine, la salle de bains, sous l'évier, sur la terrasse…

Voilà 10 ans qu'elle habite à Sainte-Anne, en Guadeloupe, et Odile voit la situation se dégrader. Le journal La Croix s'arrête ce lundi 10 février sur cette crise qui s'éternise dans le département. Des canalisations vétustes qui n'ont pas été entretenues depuis plus d'un demi-siècle avec à l'arrivée, ce mélange de manque et de gabegie.

60% de l'eau guadeloupéenne se perd avant d'arriver au robinet. Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau organise des tours d'eau solidaires : à tour de rôle, l'eau est coupée dans une ville, puis dans une autre.

Des coupures planifiées auxquelles s'ajoutent les autres, imprévues. "Coupures", c'est même le nom d'une application sur le modèle de Waze pour le trafic routier : elle alerte les habitants pour savoir s'ils ont bien accès à l'eau courante. Pour compenser, les villes distribuent des packs d'eau et Anaïs, de ponctuer, amère : "On est au XXIème siècle, en France et on se douche régulièrement à la bouteille".