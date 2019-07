et AFP

publié le 13/07/2019 à 07:57

Des coupes de cheveux en tout genre ont été interdites dans un lycée privé de Baie-Mahault en Guadeloupe, a indiqué la direction vendredi 12 juillet à Radio Caraïbes International (RCI), interrogée sur une polémique venue des réseaux sociaux.

C'est notamment Twitter qui s'est animé après la publication d'une photo d'une affiche portant la mention "coupes de cheveux femmes / hommes non autorisées au lycée Bel Air", ceci pour la "rentrée 2019" de ce lycée technologique et professionnel.

Le tweet de @Dnl_Gab reproduit la photo d'une affiche de près de 30 coupes de cheveux très répandues en Guadeloupe : coupe afro, dreadlocks et teintures peu conventionnelles pour les femmes, waves, curls et locks ou même dégradés interdits également pour les garçons. Même Kit Harrington, l'acteur incarnant Jon Snow dans la série à succès Game of Thrones, se retrouve sur le panneau des coupes interdites.

Donc tout ces coiffures sont interdites au lycée Bel air MDR pic.twitter.com/vZ9uUo623d — Blue Ice ¿¿ (@Dnl_Gab) 11 juillet 2019

"Mais, c'est quoi les coupes autorisées ? À part venir chauve, c'est impossible d'aller dans ce lycée", estime un internaute quand un autre s'insurge : "Autant interdire les noirs tant qu'on y est".

Interrogés par RCI, les services scolaires de l'établissement ont indiqué qu'il s'agissait d'une décision de règlement intérieur, prise dans le but d'adapter les élèves à un milieu professionnel demandeur de moins d'excentricité.

"Nous ne sommes pas fermés à ce qu'un élève ait un afro mais il doit être maintenu, et les locks attachées", a indiqué une représentante de la direction, qui précise que la disposition a été validée par les parents d'élèves du lycée. Les affiches ont été retirées en cours de journée pour apaiser les esprits.