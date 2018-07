et AFP

publié le 27/12/2016 à 16:30

Les plus de 65 ans "représentent environ deux tiers des hospitalisations" pour symptômes grippaux, a souligné la direction générale de la santé dans un communiqué, évoquant "une forte augmentation du recours aux soins" la semaine dernière chez les personnes de cette tranche d'âge.



Aussi, le ministère de la Santé demande aux directeurs des établissements accueillant des personnes âgées (maisons de retraite, etc.) de "relancer la vaccination chez les résidents et de bien rappeler les recommandations" pour les employés concernant les "mesures barrières" à adopter (lavage de mains, port du masque, réduction des contacts...).

66 cas graves et 4 décès recensés au 18 décembre

À l'occasion des fêtes de fin d'année, "moment particulièrement propice à la diffusion de l'épidémie", la DGS recommande aussi aux personnes fragiles (plus de 65 ans, mais aussi malades chroniques et femmes enceintes) d'éviter "les contacts rapprochés avec la personne atteinte de grippe".

Mercredi dernier, le réseau de surveillance Sentinelles avait indiqué que la maladie avait dépassé le seuil épidémique (171 cas pour 100.000 habitants) au niveau national pour la première fois de la saison, avec 192 cas pour 100.000 habitants, précisant qu'il faudrait "attendre le dépassement du seuil une deuxième semaine consécutive pour confirmer l'arrivée de l'épidémie de grippe" au niveau national.



Au 18 décembre, 66 cas graves nécessitant une réanimation et quatre décès liés à la grippe avaient été recensés. "Il reste quelques jours pour se faire vacciner", souligne la DGS, tout en rappelant qu'"il faut 15 jours en moyenne, après une vaccination, pour été protégé".