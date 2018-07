publié le 27/05/2018 à 18:13

La grève se poursuit à la SNCF. Le trafic ferroviaire sera perturbé lundi 28 mai pour la 23ème journée de grève contre la reforme de la SNCF souhaitée par le gouvernement. La direction de la SNCF prévoit deux TGV sur trois, un TER sur deux, deux Intercités sur cinq, ainsi que trois trains Transilien sur cinq.



Trois Transilien sur cinq seront en circulation. La grève se poursuivra mardi 29 mai, jour où la réforme ferroviaire arrive en discussion au Sénat. En région parisienne, le trafic est annoncé "normal" sur la très fréquentée ligne A du RER.

Un train sur deux circulera sur les lignes B (portion Nord) et C ainsi que sur le RER E. Compte tenu du match de foot France-Irlande qui se déroulera lundi 28 mai au Stade de France, la SNCF invite les supporters à "anticiper au maximum leur déplacement". Sur la ligne D, un train sur deux est prévu sur le tronçon Nord, et sur la portion Sud, entre deux sur cinq (branche Corbeil) et un sur deux (branche Melun).

Des situations variables pour les TGV

Concernant les TGV, la situation est contrastée selon les régions : sur l'axe Atlantique et le Nord trois trains sur cinq, dans le Sud-Est deux trains sur trois, tandis qu'en direction Est le trafic sera "quasi normal".





Trois TGV low-cost Ouigo sur quatre circuleront, d'après la SNCF. La société du chemin de fer anticipe par ailleurs un trafic "quasi normal" sur les Eurostar et Thalys.