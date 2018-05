publié le 25/05/2018 à 13:42

L'État va mettre la main à la poche. Édouard Philippe a été clair ce vendredi 25 mai devant les syndicats. L'État va reprendre 35 milliards d'euros de la dette de la SNCF d'ici 2022, environ les 2/3, et il promet également d'investir. Le Premier ministre a mis l'argent sur la table afin d'amadouer les syndicats, toujours engagés dans une grève perlée jusqu'à la fin du mois de juin.



Une reprise de dette qui se fera sur la durée du quinquennat, et qui permet ainsi de voir un gouvernement comptable de cet engagement au moment des réélections. Mais Emmanuel Macron et Édouard Philippe devront négocier avec la Commission européenne, afin que cette mesure n’apparaisse pas trop dans les comptes de la France et dans son déficit.

De plus, le gouvernement a promis que ce geste ne serait pas compensé par une taxe ou une hausse du prix des billets. Il restera alors une douzaine de milliards à la charge de la SNCF, absorbés par des économies et des gains de productivité. Mais ce n'est pas tout, le gouvernement a indiqué qu'il y aurait 200 millions d'investissement de plus par an pour moderniser le réseau et garantir la pérennité des petites lignes. Des mesures qui plaisent à l'UNSA, qui envisage un sortie de crise désormais.

