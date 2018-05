"Les syndicats ont gagné un point mais ne reprennent pas l'avantage", selon Duhamel

publié le 23/05/2018 à 20:59

Près de 95% des cheminots ayant participé à la consultation "vot'action" organisée par les syndicats de la SNCF, se sont prononcés contre la réforme voulue par le gouvernement.



Les syndicats viennent de marquer un point, selon Alain Duhamel. Le référendum est un grand succès notamment avec ce résultat, c'est incontestable. Mais c'est aussi un grand succès d'un point de vue tactique, car en réalité c'est d'abord une démonstration de puissance. Les syndicats reprennent l'initiative et font front commun.



Si le point aux syndicats est incontestable, cela ne renverse pas le rapport de force car le gouvernement reste ferme sur les principes, que l'opinion continue à être favorable à la réforme et que la participation à la grève s’effiloche. Les syndicats ont donc gagné un point mais ils ne reprennent pas l'avantage.

Trois grandes clarifications étaient attendues. La première sur la nature du statut juridique de la SNCF, et son statut public. La deuxième sur la dette et sa reprise. La troisième concerne les cheminots qui devront travailler pour le privé et la conservation du statut qu'ils ont déjà. Les syndicats rencontrent Édouard Philippe vendredi pour de nouvelles négociations.