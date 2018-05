publié le 15/05/2018 à 09:02

La contestation ne faiblit pas. Le mouvement social a commencé le 3 avril et ne devrait pas s'arrêter avant le 28 juin, ont annoncé les syndicats. Depuis cette date, la grève "perlée" s'est installée, deux jours sur cinq, pour protester contre la réforme de la SNCF souhaitée par le gouvernement.



Ce mardi 15 mai, à mi-parcours du calendrier annoncé, il reste encore 18 jours de grève prévus jusqu'au 28 juin. Mais certains syndicats soufflent le chaud et le froid en déclarant que le mouvement pourrait s'installer plus durablement et se poursuivre au cours de l'été.

Alors que d'aucuns, dont le PDG de la SNCF Guillaume Pepy, parlaient d'un "essoufflement" de la mobilisation, la grève du 14 mai semble faire mentir ces assertions. Ce jour-là, alors que les cheminots sont sur le pont depuis un mois et demi, 27,58% d'entre eux étaient grévistes. Les syndicats ont lancé en parallèle une consultation auprès des employés de la société ferroviaire pour recueillir leur sentiment sur le projet du gouvernement.

Le calendrier des grèves SNCF Crédit : OuiSNCF.com

Ce rebond de la mobilisation est "un bon signal pour l'ouverture" de la "vot'action" (la consultation des salariés, ndlr), a estimé Sébastien Mariani, de la CFDT Cheminots.



"Déjà 10.000" agents "ont participé" à la consultation lancée par l'intersyndicale CGT, Unsa, SUD-Rail et CFDT, qui sera close le 21 mai, a précisé lundi soir Laurent Brun, secrétaire général de la CGT-Cheminots, en soulignant que "plus de 500 bureaux de vote" avaient été mis en place.



Si, pour le patron de la SNCF Guillaume Pepy, cette consultation n'a "aucune légitimité", Mathias Vicherat a jugé de son côté "l'initiative respectable", même si "ça s'apparente plutôt à une pétition".