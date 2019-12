publié le 17/12/2019 à 15:51

Bouchons, trafic ferroviaire perturbé... Pour la 14e journée consécutive, les agents de la SNCF poursuivent la grève partout en France. À Lyon, le trafic TGV sera très perturbé avec 11 allers-retours entre Paris et Lyon, deux allers-retours entre Lyon et Marseille et deux allers-retours également entre Lyon et Montpellier.

Au niveau régional, seul 1 TER sur 5 circulera en moyenne. Mais 653 autocars sont mis en place pour faciliter les déplacements. Concernant le trafic Intercités, il sera très perturbé et aucun train ne circulera entre Clermont-Ferrand et Paris.

Globalement, les perturbations sur le réseau des Transports en commun lyonnais (TCL) devraient être assez limitées avec deux lignes de bus supprimées (le 81 et le S9) et quatre autres lignes devraient être allégées (17,63,78,80).

Pour les tramways, le T1 circule partiellement de Debourg à Place des Archives puis de Liberté à I.U.T Feyssine. La reprise de la circulation normale est estimée à 17h. Le reste des lignes de métro et des tramway fonctionnent normalement mais avec quelques perturbations.

Le dépôt de la Soie a été bloqué tôt dans la matinée par des manifestants. Mais après l'intervention de la police, les lignes reprennent progressivement. Tous les horaires des trajets disponibles sont à retrouver sur le site officiel de la SNCF.