publié le 10/12/2019 à 19:08

Après un mardi marqué par les perturbations liées à la grève nationale, les prévisions du mercredi 11 décembre s'annoncent plus clémentes pour les usagers des transports en commun marseillais. La RTM (régie des transports métropolitains de Marseille) a, en effet, annoncé la reprise du service complet sur les lignes de métro M2 et M1.

Même chose pour les trois lignes de tramway, T1,T2 et T3, qui circuleront à une fréquence normale et desserviront toutes les stations de leurs parcours respectifs. On ne peut malheureusement pas en dire autant pour les bus.

Si l'essentiel du service est maintenu, la RTM annonce des perturbations, principalement sur les lignes secteur Nord : B2, 25, 28, 30, 35, 36, 38, 70, 72, 82 et 82S, 88, 95 et 96. Toutes ne circuleront que partiellement, hormis la 88, qui arrêtera totalement son service à 17h.

Retrouvez l'intégralité de ces informations en temps réel sur le site de la RTM et sur le compte Twitter du réseau de transport.

Mise à jour quotidienne à la SNCF

La SNCF met à jour quotidiennement les informations trafic pour les TER aux alentours de 17h. Pour les TGV, les usagers peuvent trouver les informations concernant leur train directement depuis le site de la SNCF, et sur RTL.fr.